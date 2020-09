Matthieu Bonne zwemt als eerste hele Belgische kustlijn af

Matthieu Bonne (26) uit Bredene heeft als eerste de volledige Belgische kustlijn afgezwommen. De kanaalzwemmer, bekend van het Eén-programma Kamp Waes, was uiteindelijk ongeveer 23 uur onderweg voor zijn tocht van 67 kilometer.

Eind augustus ondernam Bonne al een eerste poging om de hele kustlijn af te zwemmen, maar de weersomstandigheden speelden hem toen parten.

De tegenstroming en de te hoge golven maakten het toen ook te gevaarlijk om nog verder te zwemmen. Bij het opzetten van de tweede poging begonnen de kosten hoog op te lopen, waardoor de Bredenaar een fundraising lanceerde. Alle supporters konden een euro of meer doneren voor de Belgian Coast Swim 2020. De helft van de ontvangsten zal aan Make-A-Wish geschonken worden.

Maandag om 16 uur begon Matthieu Bonne aan de Franse grens in De Panne aan zijn zwemtocht. De omstandigheden waren veel gunstiger dan bij de eerste poging, maar de nacht was mentaal en fysiek opnieuw een zware dobber. Vooral tijdens het stuk tussen Bredene en De Haan had Bonne het niet onder de markt.

Uiteindelijk bereikte hij rond 15 uur in Knokke-Heist de Nederlandse grens. Tijdens zijn opmerkelijke recordpoging zwom Matthieu Bonne met een snelheid van bijna drie kilometer per uur.