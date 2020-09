Het Britse parfumbedrijf Jo Malone heeft zich verontschuldigd bij ‘Star Wars’-acteur John Boyega nadat die uit haar commercial was verwijderd. De bewerkte versie van de reclamevideo zonder Boyega was bedoeld voor de Chinese markt. Daarin werd de zwarte acteur vervangen door de Chinese acteur Liu Hoaran. Zoek de tien verschillen in bovenstaande video.