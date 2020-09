Wanneer verlost een vaccin ons van corona?

Het aantal besmettingen neemt weer toe, we geraken het coronavirus maar niet de baas. Tenzij. Tenzij we een vaccin hebben natuurlijk. Er wordt ons veel beloofd maar waar slaan al die beloftes op?

De zoektocht naar een vaccin gaat snel, heel snel. Maar de snelheid mag de veiligheid niet in de weg staan. En dan is er nog iets: om ons echt te beschermen moet het vaccin in miljarden dosissen worden verspreid. Wetenschapsredactrice Maxie Eckert over de weg naar een coronavrije wereld.

