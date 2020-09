Drie leden van Siciliaanse maffia gearresteerd in Maasmechelen, Luik en La Louvière

De federale gerechtelijke politie van Luik heeft dinsdagochtend gelijktijdig drie huiszoekingen uitgevoerd in Maasmechelen, Luik en La Louvière, waar in elke woning telkens een arrestatie werd verricht.

De arrestaties gaan om een maffiadossier over moorden en moordpogingen. De actie in ons land gebeurde in opdracht van de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten. Dat heeft het federaal parket dinsdagnamiddag bekendgemaakt. Tijdens de huiszoekingen zijn een wapen en munitie in beslag genomen. Deze huiszoekingen werden gecoördineerd door het federaal parket in samenwerking met de betrokken lokale parketten, onder leiding van de onderzoeksrechters.

In ons land werden Antonio B., Calogero F. en Carmelo N. in de boeien geslagen. Tegen hen was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. In Sicilië werden nog vier verdachten opgepakt. Het dossier gaat onder meer over twee moorden in Luik, een moordpoging in Luik, een dubbele moordpoging in Favara, een gemeente in de Siciliaanse provincie Agrigento en nog twee moorden in Favara. Er is verder sprake van nog twee moordpogingen.

Volgens het Italiaanse gerecht gaat het om vijf moorden en vijf moordpogingen, waarvan sommige er nooit gemeld zijn. De feiten in het Luikse dateren van 14 september 2016 en van 3 mei 2017. De afrekeningen zijn een gevolg van een vete tussen twee rivaliserende maffiaclans, namelijk die van Bellavia en van Di Stefano. Tussen 2015 en 2018 was er in de straten van Luik en van Favara een waar bloedvergieten aan de gang. In België en in Italië vonden in totaal bijna twintig huiszoekingen plaats, waarbij zo’n honderd politiemensen uit beide landen zijn ingezet.