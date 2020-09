Make-over van vuurtoren leidt tot protest

De rol van een vuurtoren is opvallen. Een kunstenaar in het Noord-Spaanse Ajo vatte dat heel letterlijk op en dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

De make-over van een 90 jaar oude vuurtoren in het stadje Ajo aan de Cantabrische kust (Noord-Spanje) heeft tot controverse geleid. De plaatselijke overheid en haven­autoriteiten gaven kunstenaar Okuda San Miguel de opdracht de toren op te fleuren. Het resultaat is een uitbundige kleurexplosie met geometrische kleurvlakken en dieren, een regelrechte blikvanger. Het doel van de opdrachtgevers is citymarketing: ze willen meer bezoekers naar het stadje trekken. Ze beloven een deel van de winst die dat in het laatje moet brengen te doneren aan voedselbanken in de streek.

Maar niet iedereen is even ­enthousiast: 4.000 verbolgen ­bewoners tekenden eerder al een petitie met de eis dat de toren wit moest blijven en stellen dat de make-over geen respect toont voor het architecturale erfgoed van Cantabrië. Het gerecht onderzoekt of de schilderbeurt een inbreuk is op de erfgoedwetgeving en of de overheid zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik. De kunstenaar reageerde laconiek: ‘Het project laat tenminste niemand onverschillig.’