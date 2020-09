‘Ik wou dat onze ministers ook wakker lagen over de onzekerheid van hun toekomst’

Gelijke kansen, mentaal welzijn of het klimaat. Uit het nieuwe rapport van de Vlaamse Jeugdraad blijkt dat jongeren wakker liggen van deze onderwerpen. ‘We moeten de auto minder gebruiken, maar een treinticket wordt elk jaar duurder. Dat is hypocriet’, zegt Basma Boutachali (20).

Van april tot en met augustus dit jaar interviewden de vrijwilligers van de Vlaamse jeugdraad 1103 jongeren tussen de 15 en 25 jaar via chats, videocalls en tijdens jeugdactiviteiten. In deze gesprekken polsten ze naar thema’s die volgens de jongeren prioriteit moeten krijgen. Het onderzoek levert een lijstje op van vijf thema’s die jongeren belangrijk vinden en op de agenda willen plaatsen van de Vlaamse Jeugdraad: gelijke kansen, armoede, mentaal welzijn, klimaat en mobiliteit. Twee jongeren, Basma Boutachali (20) en Salih Dagyaran (21), vertellen waarom zij wakker liggen van deze onderwerpen.

Foto: Salih Dagyaran (21)

Gelijke kansen

In de antwoorden wordt vaak verwezen naar discriminatie en ongelijkheid in de samenleving en het feit dat sommige mensen dubbel zo hard moeten werken voor gelijke kansen. In het bijzonder gaat het over de LGBTQI+ gemeenschap, seksisme en de ongelijkheid wegens een andere huidskleur. Salih Dagyaran (21), student office management aan de Odisee Hogeschool in Brussel maakt zich zorgen dat jongeren uit minderheidsgroepen bepaalde kansen krijgen door het ‘hokje’ waarin ze zitten: ‘Als queer persoon wil ik niet gevraagd worden voor een project of job omdat je de quote wil halen. Ik wil aangenomen worden omdat ik goed ben en omdat je vertrouwen hebt in mijn talenten, niet omdat ik een niet-autochtone naam heb en behoor tot de LGBTQ+-gemeenschap.’

Armoede

‘Soms zit je zo lang in je eigen cocon dat je niet beseft hoeveel privilege je hebt’, vertelt Basma

Foto: Basma Boutachali (20)

Boutachali (20). Ze is studente politieke wetenschappen en is in haar dagelijks leven actief bezig met antidiscriminatie en gelijke kansen. ‘Ik besefte vorige week dat het niet vanzelfsprekend is dat ik kan studeren. Pas als je oog in oog komt te staan met een leeftijdsgenoot die vertelt dat hij moest stoppen met zijn studies omdat zijn ouders dat niet konden betalen, besef je dat je niet mag klagen. Onderwijs moet een prioriteit zijn en iedereen moet op z’n minst de kans krijgen om te studeren’, zegt ze. ‘De financiële situatie van je ouders zou je niet mogen tegenhouden om een diploma hoger onderwijs te behalen.’

Klimaat en mobiliteit

‘We moeten de auto minder gebruiken, maar een treinticket wordt elk jaar duurder. Dat is hypocriet’, vindt Basma. Ook Salih begrijpt die tegenstrijdigheid in het klimaatbeleid niet: ‘We doen alsof we heel goed bezig zijn omdat we recycleren, maar gaan vervolgens ons afval dumpen in ontwikkelingslanden. We gebruiken plastic flesjes en shoppen tweedehands, maar de grootste fast fashionbedrijven blijven op dezelfde manier produceren. Ik kan mij als simpele burger niet meer inzetten voor klimaat dan dat. Om de klimaatdoelstelling te halen, is het te laat. Daar maak ik mij zorgen over. Dat onze ministers na al die klimaatprotesten nog altijd niet doen wat er van hen verwacht wordt, vind ik opvallend. Ik wou dat zij ook wakker lagen over de onzekerheid van hun toekomst.’

Mentaal welzijn

‘Op zoek gaan naar hulp als je je al heel slecht voelt, is moeilijk. Als we mentaal welzijn bespreekbaar maken, dan kunnen we de drempel om hulp te vragen verlagen’, vindt Basma. Ook Salih sluit zich hierbij aan: ‘Als ik me niet goed voel, dan ga ik meestal eerst kijken op sociale media om de ervaringen van anderen te lezen. Zelf heb ik een paar jaar geleden al twee keer naar een gratis nummer gebeld om hulp te vragen, maar dat doe ik nu niet meer. Mijn eerste reactie als ik me slecht voel is mijn vrienden contacteren, maar ik weet ook dat dit niet in elke vriendengroep kan.’