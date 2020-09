Euthanasieproces krijgt vervolg voor huisarts

De euthanasiezaak over Tine Nys wordt opnieuw geopend voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen. Huisarts Joris Van Hove moet zich daar opnieuw verantwoorden voor zijn rol als uitvoerend arts.

Het Hof van Cassatie in Brussel heeft zopas geoordeeld dat het arrest van het Hof van Beroep in Gent inderdaad onvoldoende gemotiveerd was over de vrijspraak van huisarts Van Hove. Daarmee volgt het Hof van Cassatie het advies van de procureur-generaal in Cassatie.

De familie van Tine Nys ging in beroep tegen de vrijspraak van de dokter. Het parket deed dat niet. Daardoor komt de zaak nu voor de burgerlijke rechtbank. De dokter riskeert geen celstraf meer, wel nog een forse schadevergoeding.

Van Hove was de arts die op 27 april 2010 de euthanasie van Tine Nys uitvoerde, door een dodelijk spuitje toe te dienen. De familie was het ten gronde oneens met die euthanasie en had ook de onzorgvuldige motivering en de klungelige uitvoering ervan aangeklaagd. Eerder dit jaar werd Van Hove samen met twee andere artsen vrijgesproken voor het hof van assisen in Gent. Van Hove werd vrijgesproken ‘bij redelijke twijfel’, maar er werd niet verduidelijkt wat daarmee bedoeld werd.