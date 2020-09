KRC Genk zet Hannes Wolf op straat

KRC Genk zet de samenwerking met Hannes Wolf stop. De zwakke seizoensstart wordt de Duitse coach fataal. Domenico Olivieri neemt voorlopig over.

Gisteren verloren de Limburgers nog met 5-2 tegen promovendus Beerschot en ook in de vorige wedstrijden kon Racing Genk nog niet overtuigen. Na vijf speeldagen verzamelden de Genkenaars amper vijf punten.

Voorzitter Peter Croonen, ondervoorzitter Mathieu Cilissen en algemeen directeur Erik Gerits zaten vandaag samen in de Luminus Arena en besloten de coach aan de kant te schuiven. Ook de samenwerking met assistent Miguel Moreira stopt.

Voorlopig neemt Domenico Olivieri de taak van hoofdtrainer over, bijgestaan door Michel Ribeiro.

‘Er is een “reset” nodig om de kentering in te zetten’, meldt de club in een persbericht. ‘KRC Genk zal de tijd nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer die van onze ploeg weer een herkenbaar en strijdbaar geheel kan maken.’