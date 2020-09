België gaat 12 minderjarige vluchtelingen opvangen na brand in Moria

Ons land is bereid twaalf niet-begeleide minderjarigen op te vangen uit het vernielde opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Het zal met dat voorstel naar de Europese collega’s trekken. Dat meldt De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld).

Het kamp en de bijhorende brand kregen intussen al een weinig flatterende bijnaam: de Hel van Moria. De beelden spraken boekdelen nadat vorige week een zware brand het overbevolkte kamp vrijwel volledig in de as legde. Minstens 12.000 mensen zijn dakloos en zwerven over het Griekse eiland. Onder meer een beeld van een kind dat een stoeprand als kussen moest gebruiken, lokte internationale verontwaardiging op.

Frankrijk en Duitsland namen binnen de EU het initiatief om 400 niet-begeleide minderjarigen op te vangen. Ook heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel al aangegeven dat ze bovenop het Europese initiatief 1.500 migranten in Duitsland zal opvangen. Het zou gaan om gezinnen met kinderen, die in Griekenland al erkend zijn als hulpbehoevend. Het voorstel zou ook al besproken zijn met de Griekse regering.

3 procent

Nu heeft het kabinet van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block aan De Morgen bevestigd dat ons land 12 niet-begeleide minderjarige migranten gaat opvangen binnen het Europees initiatief. Dat wil dus zeggen dat ons land zo’n 3 procent van de Europees vooropgestelde 400 migranten op zich neemt.