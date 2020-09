In de straat van Gibraltar vallen groepen orka’s motorboten aan. Niemand weet wat te denken van dat ongewoon agressieve gedrag.

Victoria Morris (23) was verrukt, toen negen zwaardwalvissen haar 14 meter lange boot in de namiddag van 29 juli omsingelden. Ze heeft een diploma biologie, had al zeillessen gegeven in Nieuw-Zeeland ...