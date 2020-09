Minister Duitstalige Gemeenschap trekt zich terug uit politiek: ‘Limiet bereikt’

Harald Mollers, de minister van Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap, heeft dinsdag zijn ontslag aangekondigd. Dat meldt de krant Grenz-Echo.

Het kabinet stond nochtans achter Mollers, maar zijn besluit staat vast. Op 12 oktober legt hij zijn ambt neer, hij zal zich ook terugtrekken uit het Duitstalig parlement.

De hoofdreden van zijn ontslag is de coronacrisis. Hij zegt zelf het beleid altijd verdedigd te hebben, maar ‘de toon wordt te rauw’, volgens hem. Het was voor hem vooral belangrijk niet afhankelijk te worden van de politiek. Na gesprekken met zijn familie besliste hij uit de politiek te stappen. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat de prijs die ik en mensen rondom mij moeten betalen voor deze verantwoordelijkheid te hoog is geworden’, zegt hij.

Mollers maakt deel uit van de partij ProDG en zetelt al sinds 2009 in de achtereenvolgende regeringen in het Duitstalige landsgedeelte.

