Dries Van Noten grijpt naast Amerikaanse modeprijzen

Geen nieuwe CFDA-award voor Dries Van Noten. De Belgische modeontwerper was genomineerd in twee categorieën, maar moest de duimen leggen voor Pierpaolo Piccioli en Kim Jones.

De Council of Fashion Designers of America (CFDA), de organisatie van Amerikaanse ontwerpers, heeft bij de start van de modeweek in New York ook zijn jaarlijkse modeprijzen uitgereikt. Grote winnaars waren Gabriela Hearst (designer van het jaar, vrouwenmode), Kerby Jean-Raymond van Pyer Moss (designer van het jaar, mannenmode) en Telfar Clemens (designer van het jaar, accessoires). Christopher John Rogers werd bekroond als nieuwkomer.

Voor alle vier is het de eerste keer dat ze in de prijzen vallen bij de CFDA. Het is ook de meest diverse groep winnaars in de 39-jarige geschiedenis van de modeprijzen, aldus de organisatie. Rogers is een Afro-Amerikaanse ontwerper uit Louisiana, Jean-Raymond heeft Haïtiaanse roots en Clemens’ ouders komen uit Liberia. Hearst is een witte ontwerpster, geboren in Uruguay.

Ook onze landgenoot Dries Van Noten was genomineerd in twee categorieën, maar viel uit de boot. In de categorie internationaal ontwerper voor vrouwenmode werd Valentino-ontwerper Pierpaolo Piccioli bekroond, terwijl Dior Homme-ontwerper Kim Jones het haalde in dezelfde categorie voor mannenmode. Van Noten werd in 2008 wel al eens door de CFDA bekroond als internationaal ontwerper van het jaar.