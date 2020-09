OPROEP: Geen erasmus, niet op kot een andere opleiding?

Studenten staan aan de start van een vreemd academiejaar. De lessen gaan vaker digitaal door, fuiven en cantussen worden geschrapt. Maar we vermoeden dat corona een nog grotere impact heeft op de plannen van studenten.

Zie je een noodzakelijke studentenjob in het water vallen? Kan een geplande stage of Erasmus niet doorgaan? Kies je dan toch voor de richting van verpleegkundige of een andere opleiding dan gepland? Of zorgt corona ervoor dat je toch niet op kot gaat? Of stel je de studieplannen een jaar uit en overtuigt corona u van een sabbatjaar? De Standaard is op zoek naar studenten die willen getuigen over de impact van corona op hun (studenten)leven. Stuur een mailtje naar binnenland@standaard.be, graag met vermelding van een nummer waarop we u kunnen bereiken.