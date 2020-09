Opening Kanal al met een jaar opgeschoven

Kanal, het toekomstige museum in de voormalige Citroëngarage in Brussel, zal al zeker een jaar later dan gepland openen, zo meldt ‘Bruzz’.

Kanal Centre Pompidou, het toekom­stige museum voor moderne en hedendaagse kunst in de voormalige Citroëngarage aan het Brusselse Saincteletteplein, zal zijn deuren nog niet kunnen openen in 2023, zoals gepland. Door de lockdown en een aanslepende vergunningsprocedure is de opening met een jaar verschoven, naar voorjaar 2024. Dat bevestigt directeur Yves Goldstein aan Bruzz.

De sloopvergunning is intussen wel in orde, waardoor eind deze maand gestart kan worden met de afbraak van het oude kantoorgebouw en van delen van de vroegere werkateliers, zo bevestigt Goldstein. Hij hoopt dat de bouw- en milieuvergunning voor het nieuwe project tegen eind november goedgekeurd zijn, zodat na de sloop de bouwwerkzaamheden meteen kunnen beginnen.

Het museum zal in de tussentijd wel voorstellingen organiseren. Zo opent op 24 september de expo ‘It never ends’ met monumentale installaties van de Zwitserse kunstenaar John Armleder, waarvan een aantal nieuwe die ook speciaal voor het gebouw werden gemaakt. Die was oorspronkelijk voorzien voor 2 april, maar is door de coronacrisis uitgesteld zodat het publiek in alle veiligheid kan worden ontvangen.