Huisartsen slaan alarm door plotse toevloed patiënten: ‘Dit houden we maximaal nog twee weken vol’

De huisartsen slaan alarm, want ze worden overstelpt met patiënten. De massa gewone patiënten, snotterende kinderen en vooral de begeleiding van alle patiënten die getest moeten worden op Covid-19 brengen hen nu al in de problemen. En dan moet de lange winter nog komen. ‘Dit houden we geen twee weken meer vol: het systeem staat op kapseizen.’