Oud-president Brazilië weer aangeklaagd wegens witwassen

Luiz Inacio Lula da Silva, de voormalige president van Brazilië, wordt opnieuw aangeklaagd vanwege het witwassen van geld. De nieuwe aanklacht maakt volgens de aanklagers onderdeel uit van een onderzoek naar het grootste corruptieschandaal van Zuid-Amerika.

Lula zou in 2013 en 2014 in totaal ongeveer 4 miljoen reais, omgerekend zo’n 640.000 euro, hebben gekregen van bouwbedrijf Odebrecht. Het geld was volgens de aanklagers bedoeld om Lula om te kopen, maar werd aan zijn partij gedoneerd om het wit te wassen.

De advocaten van Lula zeggen dat het om vier rechtmatige donaties gaat. Lula is eerder veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen in hetzelfde onderzoek. Hij kwam in november vorig jaar vervroegd vrij.

Door zijn veroordeling kon Lula het in 2018 niet opnemen tegen de huidige president Jair Bolsonaro tijdens de verkiezingen. Hoewel huidig president Jair Bolsonaro populairder dan ooit is bij de Brazilianen, is ook Lula is ondanks zijn veroordeling nog steeds erg populair bij een groot deel van de bevolking. Onder zijn leiding verminderde de sociale ongelijkheid en groeide de economie sterk.