Brazilië roept noodtoestand uit voor bosbranden in Pantanal

De Braziliaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de staat Mato Grosso do Sul vanwege de bosbranden in Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld.

Voor de noodtoestand is een ministerieel decreet gepubliceerd in een extra uitgave van het staatsblad. Dat betekent dat de deelstaatregering federale fondsen kan krijgen voor de hulpverlening en brandbestrijding, zo melden lokale media.

De milieu-autoriteiten, soldaten en de lokale brandweer zijn ingeschakeld in de strijd tegen de branden. Tussen januari en afgelopen zondag zijn er 14.489 brandhaarden geregistreerd, terwijl dat er 4.699 waren in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar is al 10 procent van Pantanal in het vuur verloren gegaan.

De grond in Pantanal is momenteel zo droog dat een vonk genoeg is om een brand te veroorzaken. Voor eigenaars van kleine boerderijen is het afbranden van gronden de makkelijkste en goedkoopste manier om velden op te ruimen en voor te bereiden op het zaaien, maar soms geraken de branden buiten controle.

Pantanal, bekend om zijn grote biodiversiteit, strekt zich uit van de Braziliaanse staat tot in buurlanden Bolivia en Paraguay.

Foto: AFP