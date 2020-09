Zonnig met temperaturen tot 34 graden

Dinsdag wordt het opnieuw zonnig met in de loop van de dag mogelijk enkele zeldzame wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 28 of 29 graden in de Hoge Venen, 29 of 30 graden aan zee en plaatselijk 33 of 34 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidzuidwest, zegt het KMI.

Dinsdagavond en in het eerste deel van de nacht is het helder of licht bewolkt. Op het einde van de nacht verschijnen er meer hoge en middelhoge wolkenvelden in het westen, maar het blijft droog. Mogelijk vormt er zich tegen het einde van de nacht lokaal wat nevel of een mistbank, vooral dan in het westen van het land. Het is zacht met minima tussen 11 graden in sommige Ardense valleien en rond 20 graden in de grote steden.

Woensdag begint vrij zonnig, maar in de loop van de dag komen er geleidelijk meer stapelwolken en hoge wolkenvelden. Op het einde van de namiddag stijgt de kans op enkele onweerachtige buien, vooral ten zuiden van Samber en Maas. De maxima schommelen tussen 22 graden aan de kust, 25 tot 28 graden in het centrum en 30 graden in het uiterste zuidoosten.

Donderdag wordt de luchtmassa, onder invloed van een hogedrukgebied boven de Noordzee, vrij stabiel. Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het overal zonnig maar ook minder warm met maxima tussen 19 graden aan zee, 21 graden in het centrum en tot 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Vrijdag blijft het nog zeer zonnig en wordt het iets warmer: maxima van 21 graden aan zee tot 24 of 25 graden langs de Franse grens.