Presidentsverkiezingen Ivoorkust: controversiële kandidatuur Ouattara aanvaard, die van Gbagbo afgewezen

De Constitutionele Raad in Ivoorkust heeft maandag de kandidatuur aanvaard van president Alassane Ouattara voor een controversiële derde termijn voor het presidentschap. Diezelfde raad verwierp de kandidatuur van gewezen president Laurent Gbagbo en die van ex-rebellenleider en premier Guillaume Soro voor de presidentsverkiezingen van 31 oktober in het land.

De Constitutionele Raad bekrachtigde slechts vier van de 44 kandidaturen. Naast die van de Ouattara, ging het om die van voormalig president Henri Konan Bédié. Ook Pascal Affi Nguessan, voormalig premier onder het presidentschap van Laurent Gbagbo, en parlementslid Kouadio Konan Bertin, dissident van de partij van de Bédié, hun kandidatuur werd weerhouden.

Gbagbo verblijft momenteel in België in afwachting van een mogelijk proces voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat sprak de gewezen Ivoriaanse president begin 2019 vrij voor misdaden tegen de menselijkheid, maar mogelijk hangt hem nog een beroepsprocedure boven het hoofd.

De 75-jarige Gbagbo mag België verlaten als het land waar hij naartoe reist akkoord gaat hem te ontvangen. Op dit moment beschikt de man echter niet over een paspoort. Gbagbo werd eerder ook al van de kiezerslijsten gehaald, omdat het Ivoriaanse gerecht hem in januari 2018 veroordeelde tot 20 jaar cel in een andere zaak.