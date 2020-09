Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt tot gemiddeld 746 per dag

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. Afgelopen vrijdag was er sprake van meer dan 1.000 besmettingen op 1 dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 5 en 11 september kwamen er dagelijks gemiddeld 746 besmettingen per dag bij. Dat is een stijging van 51 procent ten opzichte van een week eerder. In ons land staat het totaal aantal besmettingen nu op 94.306.

In diezelfde periode stierven er gemiddeld 2,7 mensen per dag aan de gevolgen van covid-19. Dat is een daling van 0,3. De sterftecijfers lijken dus te stagneren. Het totaal aantal sterfgevallen in ons land staat op dit moment op 9.927.

Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames blijft relatief laag, maar stijgt ook. Tussen 7 en 13 september werden er gemiddeld 30,3 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat is een stijging van 13,3 procent tegenover de vorige week.

De nationale r-waarde stond 13 september op 1,46. Dat betekent dat 1 besmet persoon gemiddeld bijna 1,5 persoon besmet.