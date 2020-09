Trump roept noodtoestand uit in Louisiana wegens orkaan Sally

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de noodtoestand afgekondigd voor de staat Louisiana vanwege de naderende orkaan Sally. Dat maakt de weg vrij voor federale hulp aan de zuidelijke staat. Rampendienst FEMA heeft een officier benoemd om de noodmaatregelen en hersteloperaties in getroffen gebieden te coördineren.

De tot orkaan uitgegroeide storm komt naar verwachting dinsdag aan land in de buurt van New Orleans, de stad die in 2005 zwaar werd getroffen door orkaan Katrina. De gouverneur van Louisiana had gevraagd om de federale ‘rampverklaring’. John Bel Edwards adviseerde inwoners die wonen op het vermoedelijke pad van de orkaan te vluchten. Ook in buurstaat Mississippi werden inwoners in laaggelegen gebieden al verplicht tot evacuatie. De casino’s aan de kust moesten sluiten.

De tropische storm beweegt traag, maar zal gepaard gaan met zware regenval en overstromingen. Sally zou snelheden halen tot 155 km/uur en in de loop van dinsdagochtend nog krachtiger kunnen worden. Een expert schatte de te verwachten schade op 2 tot 3 miljard dollar. Sally is de achtste orkaan die de VS dit jaar treft. Dat is heel zeldzaam, misschien wel een record, zei een meteoroloog.