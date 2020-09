Revelatie Beerschot klopt negen Genk-spelers in spektakelmatch

Laszlo Bölöni is nog maar net ontslagen of de volgende kandidaat dient zich aan. Trainer Hannes Wolf zag zijn Genk twee rode kaarten krijgen en met 5-2 verliezen van revelatie Beerschot, de Limburgers blijven achter op een twaalfde plek met vijf op vijftien. Beerschot, waar Raphaël Holzhauser met twee goals en een assist alweer de absolute uitblinker was, geeft komende vrijdag als verrassende nummer twee leider Charleroi partij.

Jan Van den Bergh had dit seizoen nog maar één minuut meegespeeld. Maar tegen Genk kostte het de Beerschot-verdediger bij zijn eerste basisplaats achttien minuten om betrokken te zijn bij twee goals. Eerst rukte hij met de bal aan de voet op van achteruit, zette hij een één-tweetje op en zag hij de Limburgse zee plots opengaan. Met een gemeten pass schotelde hij Raphaël Holzhauser de 1-0 voor.

En vijf minuten later was Van den Berg daar weer, vastberaden een bal in zijn eigen zestien te ontzetten met een harde trap. Alleen was Genk-verdediger Joakim Maehle net iets sneller op het leer, en knalde hij in plaats van de bal tegen de benen van de Deense rechtsback. Ref Frederik Geldhof was het ontgaan, maar de beelden van de videoref lieten weinig twijfel. Ook al zouden de thuisfans zich de rest van de in avond vrolijk maken door bij de minste futiliteit ‘penalty!’ roepen, Paul Onuachu gaf doelman Mike Vanhamel geen kans vanop de stip.

Kristian Thorstvedt had zelfs nog geen enkele minuut meegespeeld sinds 7 maart. Toch stond hij na maanden blessureleed meteen in de basis voor Genk tegen Beerschot. Coach Hannes Wolf moest iéts proberen na de schamele 5 op 12 waarmee de blauwhemden gestart waren, en zette topaankoop Cyriel Dessers op de bank. De uit blessure teruggekeerde Paul Onuachu stond daardoor alleen in de spits. Op de linksachter kreeg de Mexicaanse nieuwkomer Gerardo Arteaga de voorkeur op Jere Uronen.

Alleen: het bracht niet echt beterschap. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt.com is de kern van Genk vijf keer zoveel waard als die van Beerschot, maar dat verschil was nooit te zien op het veld. De Limburgers hadden iets meer balbezit, maar konden nauwelijks dezelfde verticaliteit aan de dag leggen als de thuisploeg. Beerschot-spits Tarik Tissoudali trapte na een knappe lichaamsbeweging een uitgelezen kans op de 2-1 op Genk-doelman Danny Vukovic. Op slag van rust leken de goden Genk gunstig gezind. Tom Pietermaat speelde te kort terug en Onuachu troefde doelman Vanhamel af. Maar de VAR stak er een stokje voor: de boomlange spits had zijn hand gebruikt.

In de tweede helft mocht Wolf zich helemaal naar de haren grijpen. Beerschot mag dan geen spelers van zeven miljoen hebben, maar er stààt wel wat. Een 3-5-2 met verticaal spel. Trainer Hernan Losada voerde twee wissels door in vergelijking met de nederlaag tegen Standard, maar zette nog geen enkele zomertransfer in zijn basisploeg. Of het moest al de naar het oude nest teruggekeerde Van den Bergh zijn. Een schril contrast met het zoekende Genk.

En ook: Beerschot heeft Holzhauser. Drie minuten ver in de tweede helft en hij schilderde een vrije trap op de knikker van Pierre Bourdin. 2-1. De match kantelde in sneltempo in het voordeel van de thuisploeg. Genk-verdediger Carlos Cuesta deed zijn eigen ploeg de das om met twee gele kaarten op amper 72 seconden. Een paar minuten later kreeg Beerschot een penalty na ongelukkig Genks handspel in de zestien: Holzhauser trapte de 3-1 op het bord met zijn vijfde van het seizoen. De Oostenrijkse middenvelder (!) is nu alleen topschutter. Theo Bongonda, ooit zeven miljoen waard, vond dat het altijd wel erger kon en liet zijn ploeg in de steek met een elleboog uit frustratie. Rood. Genk met negen. Cyriel Dessers milderde nog vanop de stip, maar in het slot zorgde Yann Vorogovskyi met een raak afstandsschot en Marius Noubissi na een snelle counter nog voor de zware 5-2 eindstand.

Genk wacht nu twee thuiswedstrijden tegen KV Mechelen en KV Oostende en trekt dan naar Waasland-Beveren. De tijd om te oogsten is gekomen, maar de vraag is of het bestuur Wolf nog de tijd gunt verder te zoeken. Beerschot staat tot zijn eigen verrassing na vijf speeldagen tweede met een knappe 12 op 15, en daagt vrijdag leider Charleroi uit.