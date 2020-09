Drie doden nadat boot met migranten kapseist nabij Kreta

Minstens drie migranten, waaronder twee kinderen, zijn omgekomen bij een schipbreuk voor de oostkust van Kreta. De Griekse kustwacht kon 53 mensen uit het water redden, melden de autoriteiten.

Een passagier van de boot belde het noodnummer om hulp te vragen.

De levenloze lichamen van een vrouw en twee kinderen werden 12 zeemijl van de oostkust van Kreta gevonden.

Zeker 53 mensen werden levend uit het water gehaald. Hun identiteit of nationaliteit is nog niet duidelijk. Omdat het exacte aantal mensen op de boot niet bekend is, wordt de zoektocht naar slachtoffers verdergezet.