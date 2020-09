Trump over bosbranden: ‘Geen klimaatopwarming, het wordt koeler’

Bij zijn bezoek aan Sacramento, de hoofdstad van Californië, heeft de Amerikaanse president aangedrongen op beter bosbeheer. De staat wordt geteisterd door bosbranden en goed bosbeheer is volgens de president de oplossing. De klimaatopwarming heeft er niets mee te maken, ‘want het zal koeler beginnen worden’, klonk het nog.

‘Het is een van de grootste branden die we ooit hebben gezien, en we hebben veel werk op het gebied van bosbeheer. Het is duidelijk dat bosbeheer in Californië erg belangrijk is, en dit strekt zich nu uit tot Washington en Oregon’, verklaarde de president. Hij verwijst daarmee naar twee andere staten aan de Amerikaanse westkust waar hevige branden woeden.

‘Als bomen vallen, na een korte tijd, 18 maanden, worden ze erg droog. Ze worden echt als een lucifer’, verklaarde Trump. ‘Er stroomt geen water meer doorheen, waardoor ze kunnen ontploffen.’

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zei aan Trump dat de klimaatverandering reëel is en de natuurbranden in Californië verergert. Trump, ontkenner van klimaatopwarming en tegenstander van het klimaatakkoord van Parijs, reageerde later. ‘Het zal koeler beginnen te worden, let maar op. Ik denk niet dat de wetenschap dat weet.’

Newsom bedankte Trump voor de hulp van de federale regering bij de brandbestrijding en erkende dat er nog veel werk is als het gaat om verbetering van het bosbeheer.

‘Brandstichter’

Op hetzelfde moment als het bezoek van Trump aan Sacramento noemde de Democratische presidentskandidaat en dus Trumps tegenstander Joe Biden de Republikein ‘een klimaatbrandstichter’. ‘We hebben een president nodig die de wetenschappen respecteert, die begrijpt dat er al schade is door de klimaatverandering en dat als we niet dringend actie ondernemen het snel catastrofaal zal zijn’, stelde Biden in een speech in zijn thuisstaat Delaware.

Zijn herverkiezing zou de crisis rond de branden volgens Biden alleen maar verergeren. Het zou dan niemand verbazen als er meer delen van Amerika in brand komen te staan, zei hij. Biden riep Trump op zijn ‘verantwoordelijkheid’ te nemen.

26 doden

Het dodental van de natuurbranden in de westelijke staten Californië, Oregon en Washington is opgelopen tot zeker 26. Tientallen mensen zijn vermist.