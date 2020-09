Clijsters past voor Roland Garros

Kim Clijsters zet een punt achter dit seizoen. Ze blijft de komende weken bij haar familie, en geeft verstek voor het gravelseizoen in Europa.

Dat heeft de Limburgse maandagavond bekendgemaakt. ‘Ik heb besloten om de volgende weken bij mijn familie in de VS te blijven’, vertelde Clijsters. ‘New York toonde mij hoe veel vooruitgang ik heb geboekt en waar ik nog aan moet werken. Niet zeker waar ik mijn volgende toernooi zal spelen, maar dat laat ik jullie snel weten. Nu ga ik verder trainen en lunchpakketjes voor school klaarmaken’, aldus Clijsters.

Op de voorbije US Open ging Clijsters onderuit in de eerste ronde. Door haal deelname staat ze voor het eerst sinds het begin van haar terugkeer weer genoteerd in de WTA-ranking. In de wereldranglijst die maandag is gepubliceerd, staat ze op plaats 1.015.