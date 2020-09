Elise Mertens wint eerste match op gravel makkelijk

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich maandag gemakkelijk geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Rome (gravel/2.098.290 dollar). Het elfde reekshoofd was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 62): 6-3 en 6-1 na 1 uur en 12 minuten.

In de zestiende finales neemt Belgiës nummer 1 het op tegen de Poolse Magda Linette (WTA 35), die de Letse Jelena Ostapenko (WTA 43) versloeg met 6-4 en 6-3. Mertens en Linette stonden al twee keer tegenover elkaar, telkens trok Mertens aan het langste eind.

Mertens, die vorige week in de kwartfinales van de US Open werd uitgeschakeld, is de enige Belgische op de hoofdtabel in Rome. Ze bereidt er zich voor op Roland Garros, dat gespeeld wordt van 27 september tot 11 oktober.

In het dubbelspel komt Mertens in actie met Kirsten Flipkens. In de eerste ronde treffen ze de Oekraïense tweelingzussen Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok.