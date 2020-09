Waarom het vrouwen zijn die de revolutie in Wit-Rusland leiden

In Wit-Rusland wordt al wekenlang betoogd tegen president Aleksandr Loekasjenko. Ook afgelopen weekend kwamen er weer honderdduizend demonstranten op straat.

De demonstranten willen president Loekasjenko – die al 26 jaar onafgebroken aan de macht is en in augustus de verkiezingen manipuleerde – buiten. Bij die demonstraties spelen vrouwen een bijzondere rol. Buitenlandjournaliste Corry Hancké volgt de gebeurtenissen in Wit-Rusland en sprak met een van de leidsters van het protest.

Journalist Corry Hancké | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen | Eindredactie Pieter Van Maele | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Reuters

