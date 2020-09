Ivan De Witte slaat mea culpa na ontslag Laszlo Bölöni : “Deze miscast was mijn verantwoordelijkheid”

Amper 25 dagen na het aanstellen van Laszlo Bölöni kondigde AA Gent-voorzitter Ivan De Witte maandagmiddag alweer het ontslag van de Roemeense coach aan. Een beslissing die niet eens zo onverwacht kwam na de povere 3 op 9 die de Buffalo’s boekten onder het bewind van Bölöni. Wim De Decker en Peter Balette nemen ‘tot nader order’ over en zullen morgenavond ook op de bank zitten bij het Champions League-voorrondeduel tegen Rapid Wien.

Toch ontkent de Gentse voorzitter met klem dat deze opmerkelijke beslissing al eerder werd genomen: “Gisteren sprak ik nog met enkele journalisten naar aanleiding van enkele roddels en verhalen die circuleerden. En ik zie toen ook dat er geen ontslag aan de orde was. Ik wil beklemtonen dat dit geen leugen was. Nadien zijn er echter nog belangrijke informatie binnengekomen en dan hebben we gepraat met enkele mensen.”

“De resultaten van de laatste wedstrijden en zeker deze in Eupen stemde tot nadenken. Het tweede element is ook de stem van onze supporters. En daarnaast is er natuurlijk ook onze eigen opinie over wat er gebeurde. En natuurlijk heb je ook de stem van de spelersgroep. Dit alles heeft geleid tot de moeilijke beslissing om afscheid te nemen van Laszlo Bölöni als trainer. Door alles wat er aan het gebeuren was, ook door de pers, drong een bepaalde beslissing zich op.”

Foto: BELGA

Geen ‘fit’

Over de reden voor het ontslag van Bölöni was De Witte alvast heel duidelijk en daarbij ging hij heel nadrukkelijk door het stof: “Dit was waarschijnlijk een miscast waarvan je de verantwoordelijkheid bij Michel en mezelf mag leggen. Die verantwoordelijkheid nemen we ook samen op. En daarbij wil ik ook geen blaam richten aan Laszlo want hij heeft er alles aan gedaan. Soms is het niet de ervaring en de competentie die een rol spelen of iemand succes boekt. Maar er moet ook een ‘fit’ zijn met de cultuur van de club en de visie van de spelers.”

Toch probeerde De Witte ook wel enig begrip op te roepen voor deze nogal dramatische trainerskeuze: “Voetbal is speciale materie waarbij je rekening moet houden met wat er leeft bij de spelersgroep en daarbij moet je ook luisteren naar wat er leeft bij de fans. Je weet dat dit belangrijk is voor mij. En in al die jaren heb ik nog nooit zo’n weerstand voor een coach gevoeld bij de supporters én de spelers. Dan is het beter om dit niet al te lang te laten aanslepen.”

Foto: BELGA

Michel Louwagie sprong zijn voorzitter expliciet ter hulp: “De voorzitter krijgt nogal de wind van voren maar dat wil ik nuanceren. We werken nu al 21 jaar samen en natuurlijk neem je dan ook eens een slechte beslissing. Daarom vind ik het misplaatst om alleen op de voorzitter te schieten want de rekrutering van een voetbaltrainer is niet zoals die van een CEO. Je kunt hem pas na enkele weken of maanden leren kennen. Hem naar Hudson sturen, kan niet.”

Daarnaast wilde een duidelijk aangeslagen De Witte ook nog even de persoon Bölöni in bescherming nemen: “Laszlo heeft enorm veel vakkennis en bewees in het verleden al genoeg zijn kwaliteiten. Maar de ‘fit’ met de fans en de club was er gewoon niet. En dan moet je die beslissing niet te lang uit te stellen. En dan moet je de pagina ook omdraaien.”

Clash tegen Wenen

En die nieuwe pagina zal dus geschreven worden door Wim De Decker, die meteen vol aan de bak mag in aanloop naar het duel van dinsdagavond tegen Rapid Wien: “Morgen spelen we inderdaad een heel belangrijke wedstrijd. Ik bedank Wim voor zijn bereidwilligheid. En hij zal hierbij geassisteerd worden door Peter Balette. Wim heeft nu een unieke kans om zich heel vlug op het hoogste niveau te bewijzen. Ik zal daar geen kwalificatie aan geven maar hij zal de grote kans om samen met Peter de ploeg op sleeptouw te nemen. En dan zullen we wel zien wat de toekomst geeft. Maar ik ga me geen twee keer misstappen. De toekomst zal wel uitwijzen wat er moet gebeuren en ik wens Wim veel succes.”

De Decker krijgt dus een volwaardige kans als hoofdcoach van AA Gent dat niet meteen op zoek gaat een nieuwe coach: “Het is aan Wim om ons zo snel mogelijk naar de hogere regionen van de rangschikking te loodsen. Ik geloof ook in onze kansen morgen. Wij hebben met diverse partijen al gesproken. Maar deze beslissing is niet zomaar genomen. We hebben ons goed beraden bij alle stakeholders. We hebben ons ook beraden bij onze fans en beleidsgroep. Zelden was er zoveel unanimiteit. We voelden de scherpte in de groep, de spelers zijn heel gemotiveerd om morgen die match tot een goed einde te brengen.”