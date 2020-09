De sterke stijging van het aantal bevestigde coronagevallen brengt de contactopspoorders nog niet in verlegenheid. ‘Onze capaciteit volstaat nog royaal, maar er is een limiet.’

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt fors. In vergelijking met een week eerder is het aantal positieve testen met 42 procent gestegen, tot gemiddeld 681 per dag. Afgelopen vrijdag testten ...