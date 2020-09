Slottijdrit Tirreno-Adriatico: Filippo Ganna te snel voor Victor Campenaerts, eindzege voor Simon Yates

In de Tirreno-Adriatico stond vandaag de laatste etappe op het programma. De Italiaan Filippo Ganna won de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto afgetekend voor Victor Campenaerts. In de strijd om de eindzege hield Simon Yates genoeg ruimte over om Geraint Thomas af te houden.

De snelste man ooit over de vier kilometer versus de werelduurrecordhouder: Filippo Ganna versus Victor Campenaerts dus, in de strijd om de dagzege. Het tien kilometer lange parcours was duidelijk meer op maat van Ganna dan van Campenaerts. De Italiaans kampioen tijdrijden klokte een recordtijd van 10’42”. Campenaerts beet nochtans flink van zich. De Antwerpenaar won vorig jaar deze tijdrit op hetzelfde parcours in een tijd van 11’23”. De hardrijder van NTT klokte deze keer af in 11’02. Twintig seconden trager dan Ganna maar wel meer dan twintig seconden sneller dan vorig jaar. Bovendien bleef Campenaerts, meer de man van het lange werk, onder de tijd van wereldkampioen Rohan Dennis die een derde tijd liet optekenen (11’08”).

Nathan Van Hooydonck strandde op een fraaie achtste plaats, Mathieu van der Poel wilde nog een keer diep gaan en sloot de individuele chronorace op een meer dan behoorlijke veertiende plaats.

Simon Yates houdt stand

Naast de dagzege werd er ook om de eindwinst gestreden. En die ging naar de Brit Simon Yates. De Britse kopman van Mitchelton-Scott begon aan de afsluitende proef met een bonus van 39 seconden op Geraint Thomas, zijn belangrijkste tegenstander. Yates mocht bijna vier seconden verliezen per kilometer en dat was ook voor een specialist als Geraint Thomas te veel. Yates hield uiteindelijk zeventien seconden van zijn voorsprong over.