Naomi Osaka blijft Black Lives Matter steunen met haar kledingkeuze

Met haar mondmaskers eerde tennisster Naomi Osaka bij elke match op de US Open een slachtoffer van politiegeweld en ook toen ze haar beker in ontvangst nam, was Black Lives Matter niet veraf.

Het was een fleurig geklede Naomi Osaka die zondag de beker in ontvangst, nadat ze de US Open voor de tweede keer op haar naam had geschreven, en haar derde grandslamtitel in totaal binnenhaalde. Een groot verschil met de zeven zwarte mondmaskers waarmee ze iedere keer op de tenniscourt was verschenen, en waarmee ze telkens een ander slachtoffer van racisme in de Verenigde Staten onder de aandacht wilde brengen.

Met een Afrikaans geïnspireerde outfit, richtte ze de aandacht op haar eigen afkomst, op haar sociale media vestigde ze zelf de aandacht op haar traditionele haarband. ‘Jullie wisten al dat ik voor deze de haarband moest uithalen’, schreef ze bij de foto die ze van zichzelf deelde.

Foto: AP

Even daarvoor bedankte ze ook haar voorouders, ‘want iedere keer dat ik eraan word herinnerd dat hun bloed door mijn aderen stroomt, word ik eraan herinnerd dat ik niet kan verliezen’, aldus de 22-jarige Osaka, dochter van een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader - geboren in Japan, opgegroeid in de Verenigde Staten.

De inzet van Osaka in het racismedebat wordt dankbaar onthaald, ook in Japan, waar haar gemengde achtergrond vaak moeilijk lag. Haar eigen Japanse grootvader vond dat de relatie van zijn dochter met een (zwarte) buitenlander de familie ten schande maakte.