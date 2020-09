Groot stuk van Groenlandse gletsjer afgebroken

Er is een groot stuk ijs van de 79N, of Nioghalvfjerdsfjorden-gletsjer, afgebroken. Door de opwarming van de aarde in combinatie met een ongewoon hete zomer is het ijs van de Groenlandse gletsjer losgekomen. De 79N is een van grootste overblijvende arctische gletsjers.

Het afgebroken stuk ijs heeft een oppervlakte van om en bij de 110 vierkante kilometer. Op satellietbeelden is te zien hoe ijs al in meerdere stukken is opgebroken. In 2019 waren al verschillende grote barsten genoteerd, de afgelopen hete zomer was er te veel aan, en het ijs brak af.

Omdat het zo warm was, is er veel smeltwater in die barsten gelopen, wat de gletsjer onstabiel maakte. Ook omdat de temperatuur van het zeewater fel gestegen is, was de massa ijs aan de onderkant ook verzwakt. De Nioghalvfjerdsfjorden is ongeveer 80 kilometer lang en 20 kilometer breed.

De gletsjer werd pas recent tot de ‘grootste overblijvende arctische gletsjer’ benoemd, nadat de gletsjer Petermann in 200 en 2012 grote stukken ijs verloor.

In totaal is door de opwarming van de aarde tussen 1994 en 2017 zowat 28.000 miljard ton ijs gesmolten. Onderzoekers noemen de afname van de hoeveelheid ijs op het aardoppervlak ‘onthutsend’ en waarschuwen dat het zeeniveau eind deze eeuw een meter hoger zal zijn als de poolkappen en de gletsjers aan het huidige tempo blijven smelten.