Fietser (31) overleden na val in put bij werf in Beringen

In een put van een werf voor de aanleg van een nieuwe brug over het kanaal is maandagochtend in Beringen een fietser levenloos aangetroffen.

Aan de Kasteletsingel in Beringen zijn werken bezig voor de verhoging van de brug over het Albertkanaal. Vermoedelijk zondagavond al is de onfortuinlijke fietser door een val in de put terechtgekomen. Het slachtoffer is een 31-jarige man.

De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo is ter plaatse bezig met de vaststellingen. De brandweerpost Beringen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd opgeroepen om een tent te plaatsen.