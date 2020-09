Iran overweegt moordaanslag op Amerikaanse ambassadeur

Na de dood op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, blijft Iran op zoek naar manieren om wraak te nemen op de Verenigde Staten. Nu heeft Iran het gemunt op de Amerikaanse ambassadeur Lana Marks (66) in Zuid-Afrika.

De Iraanse regering overweegt een moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika, Lana Marks. Dat zou blijken uit Amerikaanse inlichtingenrapporten, schrijft nieuwssite Politico op basis van een ingewijde en iemand die de inlichtingen heeft gezien. Als de aanslag wordt uitgevoerd, zet dat de al reeds zeer gespannen verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Iran onder druk.

De dreiging is de zoveelste poging tot wraak op de VS. Onder het bevel van de Amerikaanse president Donald Trump kwam de Iraanse topgeneraal Soleimani in januari om het leven tijdens een raketaanslag in Bagdad. Naast Soleimani, stierf ook Abu Mahdi al-Muhandis, de nummer twee van de pro-Iraanse militie al-Hashs al-Shaabi. Na de raketaanslag bevestigde het Pentagon dat de dood van Soleimani een opdracht was van Trump.

‘Strenge wraak’

Ali Khamenei, de opperste leider van Iran, beloofde toen een ‘strenge wraak op de criminelen die Soleimani doodden.’ Sindsdien zijn al pogingen tot wraak op de VS overwogen. Zo wilde Khamenei Trump laten arresteren en kondigde de Iraanse Nationale Veiligheidsraad ook aan dat het land zich niet meer zal houden aan de afspraken van de nucleaire deal, die in 2015 werd afgesloten.

Lange vriendschap

Hoewel de inlichtingendiensten niet precies weten waarom Iran het heeft gemunt op Marks, die weinig of geen gekende banden met Iran heeft, lijkt het mogelijk dat de Iraniërs rekening houden met haar lange vriendschap met Trump. Marks kent Trump al meer dan twee decennia en werd in oktober vorig jaar beëdigd als Amerikaanse ambassadeur. De Iraanse generaal Soleimani was ook goed bevriend met ayatollah Khamenei en werd ook wel de rechterhand genoemd van de religieuze leider.

Amerikaanse functionarissen zijn sinds het voorjaar op de hoogte van een bedreiging tegen de ambassadeur, maar nu is die informatie de afgelopen weken specifieker geworden, aldus de functionarissen. Ambassadeur Marks zou zelf ook op de hoogte zijn gebracht van de dreiging.