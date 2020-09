Het Limburgse Sint-Truiden werd tijdens de eerste golf van de coronacrisis hard getroffen. In totaal stierven er in de periode tussen half maart en half juli 335 Truienaren, van wie een groot aantal ten gevolge van het coronavirus.

Tientallen familieleden van Truienaren, die de strijd tegen het virus verloren, kwamen zondag bijeen om hen te herdenken. Eén van hen was Lorenzo Brams (10), die een pakkende tekst voorlas over zijn overleden opa. In bovenstaande video vindt u een fragment van zijn toespraak.