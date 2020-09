Neutraal en professioneel advies om de meest geschikte plaats in een woon-zorgcentrum te vinden. Dat belooft de website Rusthuizen Plus, die in Vlaanderen in volle opmars is. Maar in werkelijkheid geeft zij enkel de woon-zorgcentra door die daarvoor betalen. ‘Dit is puur bedrog.’

‘Rusthuizen Plus is een organisme dat Bejaarde Personen, die een Rusthuis zoeken, assisteert in het vinden van hun plaats in de inrichting, die hen het beste schikt.’ Zo stelt Rusthuizen Plus zichzelf ...