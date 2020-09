Werken op E40 in Groot-Bijgaarden van start

Op de E40 tussen Brussel en Gent gaan maandagochtend werken van start ter hoogte van het tankstation in Groot-Bijgaarden. De afrit naar het servicestation en de oprit om de snelweg opnieuw op te rijden, worden verlengd en breder gemaakt.

Bij die werken wordt ook rekening gehouden met de aanleg van een spitsstrook in de toekomst, al is nog niet duidelijk wanneer precies die er zou komen. De werkzaamheden zullen vermoedelijk vooral in de avondspits voor vertragingen zorgen.

Door de afrit naar het servicestation en de oprit om de snelweg opnieuw op te rijden, te verlengen en breder te maken, hoopt Wegen en Verkeer ervoor te zorgen dat wagens veiliger de snelweg kunnen verlaten en opnieuw oprijden. Het zorgt er ook voor dat er ter hoogte van de afrit een pechstrook worden aangelegd.

Op langere termijn plant Wegen en Verkeer plant de aanleg van een spitsstrook op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat, in de richting van Gent. Wanneer die er precies zal komen, staat nog niet vast. Vooraleer de spitsstrook kan worden aangelegd, moeten er eerst enkele aanpassingen aan de snelweg gebeuren. Wegen en Verkeer houdt, bij de werken die maandag van start gaan, wel al rekening met de toekomstige aanleg van de spitsstrook.

Volgens de huidige planning zouden de werken ongeveer twee maanden duren. Op de E40 blijven drie rijstroken beschikbaar maar die worden versmald en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u, wat vooral tijdens de avondspits voor vertragingen zal zorgen, aldus Wegen en Verkeer.

Het verkeer dat via de Keizer Karellaan vanuit Koekelberg de E40 oprijdt, zal in plaats van twee rijstroken ook maar een rijstrook kunnen gebruiken. Het zullen vooral die weggebruikers zijn die hinder zullen ondervinden maar op de drukste momenten zal het ook het verkeer op de Binnen- en Buitenring aanschuiven zijn.