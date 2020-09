Het wordt warm: temperatuur klimt tot 32 graden

Maandag wordt het zonnig en zomers met maxima tussen 26 graden op de Ardense hoogten en 32 graden in de Kempen. Enkele wolkensluiers zijn mogelijk. De wind waait zwak tot soms matig uit zuidzuidoost tot zuidoost. Aan zee steekt er in de namiddag een lichte noordoostelijke zeebries op.

Maandagavond en -nacht wordt het zo goed als helder met minima tussen 8 graden in sommige Ardense valleien en plaatselijk 19 graden in de grote steden.

Dinsdag blijft het zonnig met in de loop van de dag mogelijk enkele hoge wolkensluiers. De maxima schommelen tussen 28 graden in de Hoge Venen, 29 of 30 graden aan zee en plaatselijk 33 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal zwak uit het zuiden. Aan de kust ruimt de wind naar het westnoordwesten.

Woensdag begint het vrij zonnig maar in de loop van de dag komen er geleidelijk meer stapelwolken en hoge wolkenvelden. Op het einde van de dag is een (onweerachtige) bui niet uitgesloten, vooral in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee, 25 of 26 graden in het centrum van het land en 29 of 30 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt overal matig uit het noordwesten.

Donderdag, onder de invloed van een hogedrukgebied boven de Noordzee, wordt de luchtmassa vrij stabiel. Het wordt waarschijnlijk zonnig maar ook minder warm met maxima tussen 19 graden aan zee en 23 of 24 graden in Belgisch Lotharingen.