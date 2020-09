Stijging aantal besmettingen blijft aanhouden: 680 per dag

Tussen 4 september en 10 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen opgelopen tot 680,6 per dag. Dat is een stijging van 42 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt maandag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen stijgt al meer dan een week. De voorbije dagen is er sprake van een duidelijke versnelling in de toename van het aantal gevallen. Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt uit op 93.455 gevallen (977 meer dan een dag eerder gemeld).

Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 26,6 per dag (+9,7 procent). In totaal zijn in ons land al 19.313 mensen opgenomen wegens covid-19 (40 meer dan gisteren).

Het gemiddelde aantal doden is 2,4 per dag. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.925 (2 meer dan een dag eerder gemeld).

In ons land zijn er momenteel 70,6 (+24 procent) nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners.

Wereldwijd recordaantal

Ook wereldwijd gaan de cijfers de verkeerde richting uit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zondag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in 24 uur gemeld. In een dag tijd zijn er wereldwijd 307.930 infectiegevallen bijgekomen. De grootste toenames zijn ook ditmaal geregistreerd in India, de Verenigde Staten en Brazilië. Volgens de WHO nam het dodental met 5.537 toe tot in totaal 917.417.

In totaal zijn wereldwijd al meer dan 28,6 miljoen infecties geregistreerd. De koplopers in absolute cijfers zijn India, de VS en Brazilië. Op de vierde plaats staat Spanje met ongeveer 12.000 nieuwe besmettingen binnen één dag. Volgens de statistieken van de WHO zijn wereldwijd nu al meer dan 917.000 mensen overleden.

De coronasite van WorldOmeter, die de binnenkomende gegevens real time verwerkt, gaf vrijdag al door dat het gevreesde virus mondiaal in één etmaal 310.692 nieuwe slachtoffers had gemaakt. Bij deze Amerikaanse statistici stond het sterftecijfer zondagavond laat op 927.141. In de VS zijn nu bijna 200.000 patiënten overleden aan covid-19.