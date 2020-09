US Open: Dominic Thiem mankend naar eerste major in bizarre finale

De 55ste grand slam-kampioen uit het proftijdperk heet Dominic Thiem, die zich vanuit twee sets achterstand in een bizarre finale alsnog voorbij Alexander Zverev werkte. In de tiebreak van de vijfde set bleef hij zelfs mankend nog overeind: 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7 (8).

Thiem had al drie keer eerder in een grand slam-finale gestaan (waarbij het weliswaar telkens slecht afliep) en had in de onderlinge duels met 7-2 duidelijk de bovenhand. Het maakte van de Oostenrijker de duidelijke favoriet voor eindwinst, maar twee sets lang viel daarvan geen spoor te merken. In set 1 overklaste Zverev zijn worstelende tegenstander op alle vlakken: 6-2. Ook in de tweede beurt van dit even bizarre als teleurstellende spektakel bleef Thiem zelfs de meest eenvoudige ballen diep in het net of hoog in de tribune meppen. De 27-jarige Oostenrijker stribbelde warempel bij 5-1 nog even tegen tot 5-4, maar dat volstond niet: 6-4.

Afzwaaiers

Foto: AFP

Die bescheiden heropleving had Thiem wel opnieuw moed gegeven. Eindelijk verliep het duel evenwichtig, met breaks langs beide kanten: 3-3. Het had hem anderhalf uur gekost, maar Thiem zat volop in de match. Zverevs vele afzwaaiers loodsten hem zelfs naar setwinst: 4-6. Het niveau deed nog altijd pijn aan de ogen, maar een zweem van suspense sloop stilaan in de match. De vierde set ging gelijk op, tot Thiem in het achtste game nog eens de opslag van Zverev brak: 3-6, en 2-2 in sets.

Nog nooit was iemand uit two sets down teruggekeerd in de finale van de US Open. Zou Thiem die primeur voor mekaar brengen? Zverev opende de beslissende set geheel in de stijl van wat eraan voorafging: met een joekel van een unforced error, gevolgd door een dubbele fout. Respectievelijk exemplaar 47 en exemplaar 12. Thiem aanvaardde de geschenken in dank en nam voor het eerst de leiding: 0-1. Maar in de daaropvolgende game viel de gulheid aan de overkant: 1-1.

Foto: AP

Zo ging het gelijk op (2-2) in een strijd die nu wel mooie momenten en tonnen spankracht bood. Zverev kon bij 5-3 voor zijn eerste major serveren, maar Thiem wilde in een krankzinnige slotfase van die beslissende set – de Queen-klassieker Under Pressure knalde tijdens de pauze perfect gekozen doorheen het stadion – nog niet wijken: 5-4 en 5-5. En bij 5-6 kreeg de Oostenrijker, kampend tegen de krampen, de kans om voor zijn eerste major te serveren, maar dit duel kon niet anders dan op een tiebreak eindigen. Met twee dubbele fouten werkte Zverev zich in nesten (3-5 en 4-6), maar Thiem liet de kansen liggen. Aanvankelijk toch. Even later was het toch prijs voor de Oostenrijker.

Roger Federer

Foto: USA TODAY Sports

Vier jaar en dertien majors heeft het geduurd vooraleer een van de vier monumenten aan de greep van de Grote Drie ontsnapte, maar kondig na deze merkwaardige vertoning vooral geen troonsafstand aan. Rafael Nadal was thuisgebleven met kopzorgen over zijn gezondheid, Roger Federer was thuisgebleven met kopzorgen over zijn weerbarstige knie. En Novak Djokovic werd uitgeschakeld door Novak Djokovic zelf, de enige man die dit jaar daartoe in staat was. Geen van beide finalisten moest dus onderweg een lid van dat trio opzij schuiven. Bovendien miste het grootste gedeelte van de eindstrijd zowat alles om memorabel te zijn, met vernuft, star power en kwaliteit voorop. Blijf nog dus maar even actief, Roger en co.

Foto: AFP

Foto: USA TODAY Sports

Foto: EPA-EFE