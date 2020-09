Kortrijk wordt derde na thuiswinst tegen Moeskroen

KV Kortrijk heeft zondag zijn eerste thuiszege van het seizoen geboekt. De Kerels klopten in een burenduel Moeskroen met 3-0. De West-Vlamingen komen dankzij de nieuwe driepunter met 10 op 15 op de derde plaats in de tussenstand. Moeskroen blijft laatste met twee punten.

Kortrijk en Moeskroen gaven elkaar voor rust geen duimbreed toe. De thuisploeg dreigde vroeg in het duel via De Sart, bij de bezoekers waren Ghnohéré en Onana gevaarlijk. Die laatste was op dat moment echter aan zijn laatste minuten bezig. Na een tackle met gestrekt been op de enkel van Mboyo mocht de Kameroener, na tussenkomst van de VAR, gaan douchen.

Kortrijk nam nadien meer het heft in handen. Koffi hield D’Haene van de openingstreffer en vroeg in de tweede helft was er een poging van Van der Bruggen. Mboyo brak op het uur de ban met de 1-0. Nauwelijks twee minuten later knikte Dewaele de 2-0 al tegen de touwen. In de slotfase kwam er nog een derde goal bij van Ocansey. De treffer van de Ghanees werd in eerste instantie afgekeurd voor buitenspel, maar die beslissing werd herroepen door de VAR. Na rood voor Hocko sloot Moeskroen het duel nog af met negen spelers. Het bleef 3-0.