PSG verliest nu ook van Marseille in wedstrijd met vijf rode kaarten in het slot, ook Neymar op de bon

Paris-Saint Germain is dramatisch aan de competitie begonnen. Na verlies op de eerste speeldag tegen Lens, ging het nu thuis de boot in tegen Marseille. Met Neymar en Di Maria terug na een coronabesmetting waren er deze keer geen excuses voor de nederlaag. Florian Thauvain scoorde het enige doelpunt van de partij. Kaarten vielen er wel in overvloed, negentien stuks om precies te zijn. Veertien gele en vijf rode. Ook Neymar ontsnapte na een interventie van de VAR niet aan rood.

Na de 1-0 nederlaag tegen promovendus Lens was er voor de topper tegen Marseille toch enig goed nieuws voor PSG. Thomas Tüchel kon heel wat spelers recupereren die er door een coronabesmetting niet bijwaren tegen Lens. Enkel Kylian Mbappé, ook door corona getroffen, was nog niet van de partij.

In een eerste helft waarin PSG het meeste initiatief nam, was het Marseille dat de score opende. Een vrije trap van Dimitry Payet kwam bij Florian Thauvin, die de bal in doel werkte. De Parijzenaars claimden nog even buitenspel, maar de VAR was onverbiddelijk: 0-1 Marseille, dat uit twee kansen één doelpunt puurde.

Doelpuntenmaker Thauvin Foto: Photo News

Na de rust hadden beide ploegen nog wel kansen, maar niemand kwam nog tot scoren. De wedstrijd werd enkel nog gekruid door een paar stevige tackles en bijhorende gele kartonnen.

In het absolute slot pakten Kurzawa en Paredes van PSG en Amavi en Benedetto van Marseille nog rood nadat de poppen helemaal aan het dansen gingen bij een opstootje. Na een interventie van de VAR kreeg ook Neymar nog rood onder de neus geduwd. Een 0 op 6 voor PSG, dat ronduit slecht aan de competitie begint. Marseille boekt 6 op 6 en start uitstekend. Marseille maakt tevens een einde aan een periode van negen jaar waarin ze niet tegen PSG konden winnen.

Foto: EPA-EFE