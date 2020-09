Bij huisartsenwachtposten vonden in de lockdown veel minder consulten plaats. Raadplegingen vanop afstand veroorzaakten een revolutie, hoe wenselijk is het die te behouden?

Plots bleven de patiënten van dokter Stefan Morreel weg. Behalve onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen is hij ook huisarts in diezelfde stad. Tijdens de lockdown in maart en april waren de ­reguliere ...