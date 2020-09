Efficiënt Charleroi pakt 15 op 15 na zege tegen Zulte Waregem

Vier schoten binnen het kader, twee doelpunten gemaakt. Wat efficiëntie betreft, moet je ze niks leren in Charleroi. In een tweede helft waarin Zulte Waregem de bovenhand leek te nemen, trokken de Carolo’s de wedstrijd alsnog naar zich toe. 0-2 en 15 op 15 voor de jongens van Karim Belhocine.

Een stralend zomerzonnetje, een Regenboogstadion gevuld met publiek en twee ploegen die met vertrouwen de interlandbreak ingingen. De zondagavondwedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi had alle ingrediënten om er een aangenaam kijkstuk van te maken. Bij Zulte Waregem koos Francky Dury voor dezelfde elf jongens die begonnen aan de match op Moeskroen (0-1). Karim Belhocine wijzigde dan weer niets aan de ploeg die twee weken geleden thuis Antwerp klopte (2-0).

Ook de 22 jongens op het veld hadden er zin in. Beide ploegen begonnen met veel energie aan de wedstrijd, gingen stevig in de duels, máár ze speelden ook met de door hun coaches opgedragen taken in het achterhoofd.

Vossen linksbuiten

Charleroi speculeerde zoals gewoonlijk op de omschakeling, terwijl Dury zijn jongens overduidelijk had gewaarschuwd voor hét gevaarlijkste wapen van de fiere leider. Essevee hield voortdurend veel mensen achter de bal en gelegenheidslinksbuiten Jelle Vossen moest de roze rechtsachter Maxime Busi enkele keren achtervolgen tot aan de eigen zestien.

Die stevige organisatie bij de twee teams zorgde voor kansenarmoede in de eerste helft. Charleroi probeerde het een aantal keer met een scherpe counter en Zulte Waregem had een tweetal kansen op kansen. Maar meer dan een vrijschop van Morioka die rakelings over vloog, viel er voor de rust niet te noteren.

Wachten tot minuut 59

De thee inspireerde Dury en zijn jongens. Zulte Waregem nam in de tweede helft plots meer initiatief. Opare en de voor De Bock ingevallen Bianda gingen ook hoger voetballen. Kansen leverde dat echter niet meteen op.

Op het eerste schot tussen de palen was het zelfs wachten tot minuut 59. Govea zette met een knappe doorsteekpass Bruno alleen voor Penneteau. De rechtsbuiten trapte het leer voorbij de doelman van de Zebra’s …maar werd afgevlagd voor buitenspel.

Twee minuten later kwamen ook de bezoekers eindelijk aan hun eerste poging binnen het kader. Draaischijf Morioka vond met een voorzet vanop links Dessoleil, Bansen redde zijn kopbal knap.

En dan was het moment van Charleroi daar. Busi vond Rezaei met een lange bal. De spits kopte door tot bij Morioka, die na sterk werk slim teruglegde op Nicholson. Aan de tweede paal stond Rezaei moederziel alleen: 0-1 voor de bezoekers.

Een kwartier voor tijd voetbalde Essevee nog een reuzegrote kans op de gelijkmaker bijeen. Bruno werd vrijgespeeld op rechts en vond Vossen aan de tweede paal, maar die kon er zijn teen net niet tegen zetten.

De gelijkmaker kwam er dus niet. Een tweede treffer voor Charleroi daarentegen wel. Morioka stak Ribeiro Costa diep. De invaller werkte de bal tot bij Nicholson, die na zijn assists ook tekende voor een treffer: 0-2, de einduitslag.

Na de nederlaag van Standard tegen OH Leuven (1-0) slaat de leider zo zelfs een kleine kloof op de tweede in de stand. Beerschot, vierde met negen op twaalf, speelt maandag wel nog tegen KRC Genk.