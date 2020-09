Hamilton wint incidentrijke race op circuit Mugello

De Britse regerende wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag op het circuit van Mugello in het Italiaanse Scarperia e San Piero de Grote Prijs Formule 1 van Toscane gewonnen. De race werd tweemaal stilgelegd vanwege crashes. Slechts twaalf piloten bereikten de finish.

In de negende WK-manche van het seizoen had de 35-jarige Hamilton, vertrokken vanop de pole, aan de finish een voorsprong van 4.880 op zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. De Thai Alexander Albon (Red Bull) mocht als derde mee het podium op.

Net als vorig weekend op het circuit van Monza wist Max Verstappen (Red Bull) niet te finishen. Tijdens de formatieronde merkte Verstappen al dat er iets mis was met zijn motor. De Nederlander belandde vlak na de start in het grind, nadat hij van achteren werd aangereden. Ook de Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri), de winnaar van de vorige GP, lag er al snel uit.

Niet veel later werd de race een eerste keer met een rode vlag stilgelegd, na een crash waarbij Kevin Magnussen (Haas), Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en Nicolas Latifi (Williams) betrokken waren. Zodra de brokstukken waren opgeruimd, kon de GP hervat worden. In de 46e ronde belandde de Canadees Lance Stroll (Racing Point) na een klapband hard in de bandenmuur, waarna opnieuw met de rode vlag werd gewapperd. Het was van de GP in Brazilië in 2016 geleden dat er twee rode vlaggen waren in een WK-manche.

In de WK-stand vergroot Hamilton zijn voorsprong op Bottas tot 55 punten. Voor Hamilton was het al de zesde zege van het seizoen en de 90e in totaal en daarmee komt hij weer wat dichter bij het record van 91 zeges van de Duitser Michael Schumacher.

De Monegask Charles Leclerc werd achtste voor het kwakkelende Ferrari, dat zijn duizendste GP in mineur vierde op het circuit dat eigendom is van de Scuderia en voor het eerst de Formule 1 ontving. De Duitse viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel moest tevreden zijn met de tiende plaats.

In Toscane werd voor het eerst dit seizoen publiek toegelaten voor een Grote Prijs. De GP werd bijgewoond door 3.000 personen, verdeeld over drie tribunes en met respect voor de maatregelen tegen het coronavirus.

De eerstvolgende Grote Prijs wordt op 27 september gereden in Rusland, op het circuit van Sotsji.

De crash met Carlos Sainz en Kevin Magnussen. Foto: Photo News

Grote Prijs Formule 1 van Toscane, de negende WK-manche van het seizoen:

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes), de 309,455 km in 2u19:35.060

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) op 4.880

3. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 8.064

4. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 10.417

5. Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 15.650

6. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 18.883

7. Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 21.756

8. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 28.345

9. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 29.770

10. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 29.983

11. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 32.404

12. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 42.036



Snelste ronde: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:18.833 in de 58e ronde (gem. 269,019 km/u)

Opgaves: Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda): crash 1e ronde Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda): crash 1e ronde Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari): crash 6e ronde Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault): crash 6e ronde Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari): crash 6e ronde Nicholas Latifi (Can/Williams): crash 7e ronde Esteban Ocon (Fra/Renault): remprobleem 8e ronde Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes): crash 43e ronde

WK-stand piloten

1. Lewis Hamilton (GBr) 190 ptn

2. Valtteri Bottas (Fin) 135

3. Max Verstappen (Ned) 110

4. Lando Norris (GBr) 65

5. Alexander Albon (Tha) 63

6. Lance Stroll (Can) 57

7. Daniel Ricciardo (Aus) 53

8. Charles Leclerc (Mon) 49

9. Sergio Pérez (Mex) 44

10. Pierre Gasly (Fra) 43

11. Carlos Sainz Jr (Spa) 41

12. Esteban Ocon (Fra) 30

13. Sebastian Vettel (Dui) 17

14. Daniil Kvyat (Rus) 10

15. Nico Hülkenberg (Dui) 6

16. Kimi Räikkönen (Fin) 2

17. Antonio Giovinazzi (Ita) 2

18. Kevin Magnussen (Den) 1

WK-stand constructeurs:

1. Mercedes 325 ptn

2. Red Bull-Honda 173

3. McLaren-Renault 106

4. Racing Point-Mercedes 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri-Honda 53

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 4

9. Haas-Ferrari 1