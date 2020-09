Indrukwekkende Wout van Aert rijdt Bernal bergop uit peloton: “Toen ik hoorde dat Bernal loste, kon ik nog even door blijven gaan”

Wout van Aert kende vandaag weer een zoveelste begenadigde dag. Hij reed kilometers lang op kop op de Grand Colombier, de loodzware slotklim van 17 kilometer, en zorgde zo dat Egan Bernal en Nairo Quintana moesten lossen.

“Als ik hoor dat Bernal moet lossen, is dat natuurlijk goed voor het vertrouwen”, verklaarde Wout van Aert achteraf voor de camera’s van VTM. “Ik kon daardoor nog even door blijven gaan. Toen ik uiteindelijk zelf gelost was, ben ik met Bernal binnengekomen en dan was het echt wel duidelijk dat er iets aan de hand was. Hij zag ook niet echt af, ik denk gewoon dat hij zonder energie zat. Een echte off-day.”

“Bernal is toch iemand die hoog stond als concurrent en die valt nu weg. Elke stap dichter bij Parijs is goed voor ons. Wij staan nu eerste en dan moet de rest maar dichter proberen te komen”, aldus Van Aert. “Het is enkel jammer dat Roglic de rit niet wint. Ik zeg niet dat we het cadeau kregen maar toen er een vlucht met acht renners wegreed, was het toch een opportuniteit om tempo te maken zodat we voor de ritzege konden gaan. We hebben onszelf niets te verwijten en het was opnieuw een goede dag, maar er zijn zeker nog te duchten concurrenten.”