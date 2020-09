Mechelen is ‘belegerde stad’ maar van protestmars geen sprake

Van de aangekondigde protestmars tegen de plannen voor een Vivaldi-regering was zondag weinig sprake in Mechelen. Mogelijk was dat een gevolg van de aangekondigde veiligheidsmaatregelen. Het stadsbestuur had de betoging verboden en er was een grote politiemacht aanwezig. Uiteindelijk werden toch vijfenveertig mensen administratief aangehouden.

Van de niet toegelaten protestmars van Vlaams Front, een rechtse groepering, was zondagmiddag in Mechelen geen sprake. Aan het station verzamelde een twintigtal mensen maar de politie vermeed dat ze de stad konden intrekken. Verspreid over de stad werden ook enkele groepjes betogers tegengehouden. ‘Na aanmaning door de politie zijn de meesten vrijwillig vertrokken. Vijfenveertig mensen werden administratief aangehouden’, liet Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) zondagavond weten.

Belegerde stad

Zoals aangekondigd, was er een indrukwekkende politiemacht op de been. De toegang van de winkelstraat Bruul was een tijdlang volledig afgezet. Ook via de IJzerenleen kwam je de binnenstad niet in. De politie was onder meer zeer zichtbaar aanwezig op de Grote Markt en aan het Koning Albertplein voor het Mechels station. Er werden zelfs twee waterkanonnen ingezet.

‘Mechelen is een belegerde stad. In twintig jaar heb ik hier nog nooit zoveel politie gezien’, meldt een van onze reporters. In de vroege namiddag waren de meeste politievoertuigen weer vertrokken, maar er bleef nog lange tijd politietoezicht op de toegangswegen naar de binnenstad.

Racing Mechelen

Omdat er gevreesd werd dat groepen amokmakers en voetbalhooligans zondag naar de stad zouden afzakken voor de bekermatch van Racing Mechelen, werd die wedstrijd naar afgelopen vrijdag verplaatst. De Mechelaars verloren met 0-4 tegen La Louvière.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-m+) had de organisatie van de manifestatie eerder deze week gevraagd een plan van aanpak op te maken gezien de geldende coronamaatregelen, maar dat gebeurde niet.

Daarom werd in samenspraak met de politie beslist dat de ondergrondse parkings Grote Markt, Kathedraal en Veemarkt zondag dicht zouden blijven. Ook werd een samenscholingsverbod ingesteld. Groepen bestaande uit meer dan vijf personen, werden niet toegelaten.