Antwerp pakt met tien man alsnog de volle buit op Stayen

Dan toch een tweede competitiezege voor Antwerp FC. Na een doelpuntrijk kijkstuk tegen STVV, en een late rode kaart voor Batubinsika, leek nieuw puntenverlies in de maak. Maar daar besliste uitblinker Juklerod met een vernuftige vrije trap anders over.

‘Herpakt Antwerp zich na de 4 op 12?’ was de hamvraag voor deze partij. Wel, het duel kon niet desastreuzer beginnen voor de Great Old. Al in de openingsminuut maakte Lee er 1-0 van. De rode achterhoede in enkele baltoetsen simpel uit verband gespeeld.

Verlokkelijk halfuur

De vroege openingsgoal bleek een voorbode van een spektakelrijk halfuur. Op het kwartier hing de gelijkmaker al tegen de touwen. Refaelov ontfutselde de bal bij Durkin. Via een afgeweken dieptepass van Haroun ging het naar Juklerod die de 1-1 beheerst in doel legde.

Kansen bij de vleet trouwens, op Stayen. De aftrap was nog maar net gegeven, of Refaelov kon in het halve maantje aanleggen voor de 1-2. De Israëliër liet de uitgelezen mogelijkheid liggen. Idem dito voor Juklerod met zijn botsende bal.

Antwerp beklaagde zich de twee gemiste kansen nog meer toen Lee zijn tweede wél maakte. Na fataal balverlies van Haroun werkte de Zuid-Koreaan proper af, tot grote woede van doelman Butez.

Twee keer VAR

Het was nog lang niet gedaan met de prangende momenten voor rust. Toen Durkin zijn voet op de enkel van Juklerod zette, greep de VAR in. Scheidsrechter Smet ging naar de beelden kijken, en hield het bij geel. Stayen haalde opgelucht adem. Bij RAFC zullen ze deze fase terecht vergelijken met die van twee weken geleden, toen Verstraete wel rood kreeg voor zijn ingreep op Charleroi-speler Ilaimaharitra.

Twee minuten later moest de VAR alweer tussenkomen, na vermeend hands van Matsubara in de zestien. De bal ging niet op de stip, maar Antwep had geen penalty nodig om langszij te komen. Op een hoekschop buffelde Seck de 2-2 binnen. STVV-verdediger Mmaee stond er verweesd naar te kijken. Tot daar alle hoogtepunten van de eerste periode. Neen, Lamkel Zé, die door Leko voor deze wedstrijd werd thuisgelaten, hadden we tot dusver niet gemist.

De tweede helft bleek van veel mindere makelij. Antwerp ging op zoek naar de 3-2, maar kwam niet verder dan wat gebrei voor de Haspengouwse zestien meter. Op het uur volgde dan toch eens dreiging. Gerkens liet lopen in plaats van zelf af te drukken. Lee vergat er aan de overzijde een hattrick van te maken.

Rood voor Batubinsika

Ondertussen had Smet al kwistig met de gele kaarten gezwaaid, en kreeg Batubinsika zelfs een tweede onder de neus geduwd. Net als in Charleroi moest Antwerp met een mannetje minder verder.

Hongla schoof een rij naar achter, om het slotoffensief van de thuisploeg mee op te vangen. Maar het was uiteindelijk Antwerp dat de volle buit pakte. Juklerod kroonde zich tot matchwinnaar met een subtiele vrijschopgoal. Goed voor een 7 op 15 en een opmars in de klassering. Sint-Truiden blijft op 5 punten steken.