Club NXT en Union delen de punten in de Proximus League

Club NXT en Union hebben zondag 1-1 gelijkgespeeld op de derde speeldag van de 1B Pro League. Beide doelpunten vielen al in de openingsminuten. In de tussenstand is Union tweede met vijf punten, de Brugse beloften zijn voorlopig gedeeld laatste met twee punten.

Thibo Baeten bracht Club NXT al in de openingsminuut op voorsprong op Daknam, waar de beloftenploeg van Club Brugge zijn wedstrijden in 1B afwerkt. Union kwam via Vanzeir (7.) echter ook snel langszij. Nadien werd er niet meer gescoord. De meeste kansen waren nog voor de bezoekers uit Brussel.

Eerder dit weekend waren er in de 1B Pro League thuisoverwinningen voor Lommel (3-2 tegen Lierse Kempenzonen) en Deinze (1-0 tegen RWDM). Seraing en Westerlo sluiten later deze avond (om 20u) de derde speeldag af.