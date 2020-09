Uitslag etappe 15 Tour de France. Pogacar klopt Roglic op Grand Colombier, Bernal verliest meer dan 7 minuten

Tadej Pogacar won de vijftiende rit in de Tour, een bergrit met start in Lyon en aankomst op de Grand Colombier. Hij versloeg geletruidrager Primoz Roglic in de spurt. Grote verliezer is titelverdediger Egan Bernal, die al in het begin van de slotklim moest lossen en uiteindelijk meer dan zeven minuten verloor.

Hoe kwam de zege tot stand?

Meteen na de start regende aanvallen maar het waren de Italianen Matteo Trentin (CCC Team), Marco Marcato (UAE Team Emirates), en Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie), de Fransen Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic) en Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), de Duitser Simon Geschke, de Oostenrijker Michael Gogl (NTT Pro Cycling) en de Spanjaard Jesus Herrada (Cofidis) die finaal een vlucht konden opzetten.

Op de top van de eerste klim, de Montée de la Selle de Fromentel (1ste categorie), bleven er nog vier renners over: Rolland, Geshke, Herrada en Gogl. Die laatste ging er in de afdaling vandoor. Op de Col de la Biche werd hij echter bijgebeend door Rolland en ook Herrada keerde terug. Geschke moest er definitief af. In de afdaling nam Gogl weer wat voorsprong, maar Rolland beende de Oostenrijker weer bij. Herrada moest er definitief af.

In het peloton hield Jumbo-Visma de boel onder controle, de voorsprong bleef schommelen rond de twee minuten.

Maar dan moest de slotklim, de Grand Colombier (17,4 km aan gemiddeld 7 procent) nog komen. Vooraan liet Rolland zijn gezel ter plekke maar de vlucht was al op 13 km van de finish ten einde.

Egan Bernal. Foto: AFP

Het tempo van Jumbo-Visma was zelfs te hoog voor Ineos-kopman Egan Bernal. De titelverdediger moest lossen en verloor steeds meer terrein. Ook Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) moest snel afhaken, net als de Franse hoop Guillaume Martin (Cofidis).

Op 7 km van de top demarreerde de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) maar Tom Dumoulin haalde hem terug en hield het tempo strak. Met twaalf bleven ze over in de slotkilomter: Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Sepp Kuss, (Jumbo-Visma), Mikel Landa en Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), Rigoberto Urán (EF Education First), Alejandro Valverde en Enric Mas (Movistar ), Richie Porte (Trek-Segafredo), Tadej Pogacar, (UAE Team Emirates), Miguel Ángel López (Astana) en Adam Yates.

In de sprint bergop was Pogacar de beste, voor Roglic. Porte werd derde op vijf seconden.

Wie reed zich nog in de kijker?

Wat Wout van Aert liet zien op de Grand Colombier was indrukwekkend. Bijna 10 km lang bepaaled hij het tempo, waardoor onder meer Bernal moest lossen. Nadat hij zich aan de kant zette, bleef hij in het groepje van Bernal om diens lijdensweg van dichtbij te volgen.

Richie Porte is nog niet versleten. De 35-jarige Australiër van Trek-Segafredo werd na het Sloveense duo knap derde en staat zesde in het klassement.

Wat deden de favorieten?

Egan Bernal zal dus niet voor een tweede keer op rij de Tour winnen. De Colombiaan leek op de Col de la Biche al niet in goede doen en kraakte volledig op de Grand Colombier. De kopman van Ineos Grenadiers verloor finaal 7’21. Ook zijn oudere landgenoot Nairo Quintana moest er aan geloven: 3’51 aan de broek. De Franse hoop Guillaume Martin moest een fietswissel doorvoeren net voor de klim, kwam terug, maar haakte toch weer af en verloor 3’26.

De Tour wordt dus een tweestrijd tussen Pogacar en Roglic. Door de bonificaties aan de streep pakt de jonge renner van UAE Team Emirates wel vier seconden op Roglic. De kloof is nu veertig seconden.

Verder nog iets dat u moet weten?

De Colombiaanse kampioen Sergio Andres Higuita moest al snel de wedstrijd verlaten. De renner van EF Pro Cycling trok in de aanval, maar door een bruuske, weliswaar onvrijwillige beweging van Bob Jungels kwam hij ten val. Hij probeerde verder te rijden, kwam een tweede keer ten val op een rotonde en gaf enkele minuten later huilend op. Later bleek hij hand en enkele vingers te hebben gebroken.



• Gele trui: Primoz Roglic

• Groene trui: Sam Bennett

• Bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

• Witte trui: Tadej Pogacar